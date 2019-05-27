Сенатор США прилетів в Україну, щоб обговорити звільнення українських моряків

В Одесі сенатор планує взяти участь в обговоренні дорожньої карти з повернення моряків, зустрітися із командувачем Військово-морських сил України Ігорем Воронченком, начальником Південного регіонального управління Державної прикордонної служби генерал-лейтенантом Сергієм Косіком і представниками Національної поліції.

"Я був в Україні кілька разів, але ще ніколи не був в Одесі. Це виключно важлива частина Україна, в тому числі в економічному плані. Я знаю, що серця усіх українців і в тому числі жителів Одеси чекають на повернення моряків, яких захопили росіяни. Ми також чекаємо на їхнє швидке повернення. Ми продовжуємо співпрацю із Україною в інтересах свободи, вільної преси, діалогу з питань віри й економічного співробітництва", – заявив сенатор Ленкфорд під час брифінгу з представниками парламенту і місцевої влади, інформує "Радіо Свобода".

Сенатор Джеймс Ленкфорд – перший високопоставлений гість зі Сполучених Штатів, який відвідав Україну після інавгурації Володимира Зеленського, наголосив народний депутат Павло Унгурян, який супроводжував сенатора в Одесі. Сам сенатор наголосив, що приїхав в Одесу вислухати усіх, хто може допомогти зі звільненням українських моряків з полону.

Ленкфорд – республіканець зі штату Оклахома. З 2016 року політик входить до сенатського комітету з розвідки. У листопаді 2017 року він вже відвідував Україну – провів День ветеранів із бійцями 45-ї бригади Національної гвардії Оклахоми, яка тоді перебувала в Україні. 7 лютого 2019 року Ленкфорд головував на відомому молитовному сніданку у Вашингтоні, який в тому числі відвідали українські політики та представники діаспори. Українську делегацію тоді координував саме Павло Унгурян.

Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

МЗС Росії відреагувало на рішення Трибуналу ООН та наголосилоь, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

Довідка

Українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.

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