Сербія пропонує стати місцем зустрічі путіна і Трампа

Також Вучич додав, що Сербія є країною, де Дональд Трамп мав найбільшу підтримку в усій Європі.

Сербія зацікавлена в проведенні зустрічі російського диктатора владіміра путіна та обраного президента США Дональда Трампа. Країна готова гарантувати безпеку кожної зі сторін.

Про це заявив сербський президент Александар Вучич, повідомляє Euronews.

"Оскільки я бачу, що деякі люди пропонують своє місце для зустрічі путіна і Трампа, я хотів би вперше офіційно заявити, що Сербія зацікавлена в тому, щоб стати місцем зустрічі президентів російської федерації та Сполучених Штатів Америки", - сказав Вучич.

Він зазначив, що Сербія перебуває поза обома військовими блоками, такими як НАТО і ОДКБ. Таким чином, за його словами, це робить країну незалежною, і Сербія готова гарантувати повну безпеку обом главам держав.

Також Вучич додав, що Сербія є країною, де Дональд Трамп мав найбільшу підтримку в усій Європі. Водночас, там популярний і російський диктатор.

"Немає жодної країни, яка могла б зрівнятися з Сербією за рівнем підтримки президента Трампа. Ми не говоримо про лідерів, які були одними й тими самими, ми говоримо про підтримку народу в цілому. З іншого боку, це країна, де... путін, як і раніше, дуже і дуже популярний. Так що я думаю, що це місце на земній кулі дуже добре підійде їм обом", - резюмував сербський президент.

12 січня керівник служби інформації Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявляв, що його країна готова прийняти саміт між Дональдом Трампом та владіміром путіним. Він підкреслив, що самотужки країна не планує ініціювати таку зустріч, однак готові піти на зустріч, якщо їх про це попросять.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що наразі триває процес підготовки зустрічі між ним і владіміром путіним.

Номінований Дональдом Трампом радник із національної безпеки Майк Волц підтвердив, що команда обраного президента працює над підготовкою його майбутньої зустрічі з правителем росії і для цього "у наступні місяці" буде встановлювати зв’язок з російською стороною.

Майк Волц ззаначив, що домовленість про припинення вогню була би "дуже позитивним першим кроком" для того, щоб починати дипломатичним шляхом домовлятися про припинення війни.