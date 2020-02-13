БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВиконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко неодноразово зазначав, що публікована МЕРТ середня митна вартість імпортованого газу не є репрезентативною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Середня ціна імпорту Україною газу в січні знизилася на 0,8% - МЕРТ
Ціна імпорту газу за минулий місяць на 0,8% нижча за ціну грудня-2019 у доларовому еквіваленті
Фото: з вільних джерел
Українські підприємства у січні 2020 року імпортували газ за середньою ціною $175,26 (4 тис. 199,02 грн) за 1 тис. куб. м, повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Отже, ціна імпорту газу за минулий місяць на 0,8% нижча за ціну грудня-2019 у доларовому еквіваленті, коли вона становила $176,69 (4 тис. 130,6 грн).
Як повідомлялося, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко неодноразово зазначав, що публікована МЕРТ середня митна вартість імпортованого газу не є репрезентативною.
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