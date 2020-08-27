Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Сезон в НБА можуть завершити достроково

Рада керуючих НБА екстрено збереться в четвер, 27 серпня
Гравці відреагували на інцидент з поліцією і афроамериканцем Джейкобом Блейком у Вісконсині.
Сезон в НБА можуть завершити достроково Фото: thekievtimes.ua

Сезон в НБА можуть завершити достроково. Баскетболісти команд асоціації обговорюють варіант з бойкотом усіх матчів плей-офф, що залишилися, повідомляють світові ЗМІ, зазначає "Укрінформ".

Напередодні через відмову гравців скасували три матчі першого раунду плей-офф: "Мілуокі Бакс" - "Орландо Меджік", "Х'юстон Рокетс" - "Оклахома-Сіті Тандер" і "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд Трейл Блейзерс".

Відомо, що гравці НБА вже провели в Орландо збори і будуть вимагати чіткого плану дій від власників клубів. Гравці хочуть побачити "щось значуще" з боку власників на тлі активізації руху за соціальну справедливість після інциденту з поліцією і афроамериканцем Джейкобом Блейком у Вісконсині.

Рада керуючих НБА екстрено збереться в четвер, 27 серпня.

Акція команд НБА викликана протестом проти розстрілу афроамериканця Джейкоба Блейка в Кеноші, штат Вісконсин. Днями 29-річний Блейк отримав сім вогнепальних поранень від поліцейського, зараз він перебуває в лікарні.

Нагадаємо, що через пандемію скасували найважливіші тенісні і баскетбольні турніри

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2020 13:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.