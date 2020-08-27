Сезон в НБА можуть завершити достроково
Сезон в НБА можуть завершити достроково. Баскетболісти команд асоціації обговорюють варіант з бойкотом усіх матчів плей-офф, що залишилися, повідомляють світові ЗМІ, зазначає "Укрінформ".
Напередодні через відмову гравців скасували три матчі першого раунду плей-офф: "Мілуокі Бакс" - "Орландо Меджік", "Х'юстон Рокетс" - "Оклахома-Сіті Тандер" і "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд Трейл Блейзерс".
Відомо, що гравці НБА вже провели в Орландо збори і будуть вимагати чіткого плану дій від власників клубів. Гравці хочуть побачити "щось значуще" з боку власників на тлі активізації руху за соціальну справедливість після інциденту з поліцією і афроамериканцем Джейкобом Блейком у Вісконсині.
Рада керуючих НБА екстрено збереться в четвер, 27 серпня.
Акція команд НБА викликана протестом проти розстрілу афроамериканця Джейкоба Блейка в Кеноші, штат Вісконсин. Днями 29-річний Блейк отримав сім вогнепальних поранень від поліцейського, зараз він перебуває в лікарні.
Нагадаємо, що через пандемію скасували найважливіші тенісні і баскетбольні турніри
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