ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат у президенти, нардеп Дмитро Добродомов вирішив відмовитися балотуватися на посаду глави держави на користь Анатолія Гриценка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще один кандидат знявся на користь Гриценка
"Переконаний, що Анатолій Гриценко вийде у 2 тур"
Фото:Facebook
Про це він повідомив у Центральній виборчій комісії 7 березня, інформує "Українська правда".
"Переконаний, що Анатолій Гриценко вийде у 2 тур", - сказав Добродомов, повідомляє ЦВК.
Перед цим він написав у Facebook, що "прийняв для себе надважливе рішення", яке озвучить у ЦВК.
Нагадаємо, що Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України. Також, на користь кандидата у Президенти України Анатолія Гриценка, вже зняли свої кандидатури міський голова Львова Андрій Садовийта кандидат від "Сили людей" Дмитро Гнап.
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07 03 2019 17:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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