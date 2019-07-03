Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ще один кандидат знявся на користь Гриценка

"Переконаний, що Анатолій Гриценко вийде у 2 тур"
Кандидат у президенти, нардеп Дмитро Добродомов вирішив відмовитися балотуватися на посаду глави держави на користь Анатолія Гриценка.
Ще один кандидат знявся на користь Гриценка Фото:Facebook

Про це він повідомив у Центральній виборчій комісії 7 березня, інформує "Українська правда".

"Переконаний, що Анатолій Гриценко вийде у 2 тур", - сказав Добродомов, повідомляє ЦВК.

Перед цим він написав у Facebook, що "прийняв для себе надважливе рішення", яке озвучить у ЦВК. 

Нагадаємо, що Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України. Також, на користь кандидата у Президенти України Анатолія Гриценка, вже зняли свої кандидатури міський голова Львова Андрій Садовийта кандидат від "Сили людей" Дмитро Гнап.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2019 17:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.