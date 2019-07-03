Ще один кандидат знявся на користь Гриценка

"Переконаний, що Анатолій Гриценко вийде у 2 тур"

Кандидат у президенти, нардеп Дмитро Добродомов вирішив відмовитися балотуватися на посаду глави держави на користь Анатолія Гриценка.

Про це він повідомив у Центральній виборчій комісії 7 березня, інформує "Українська правда".

"Переконаний, що Анатолій Гриценко вийде у 2 тур", - сказав Добродомов, повідомляє ЦВК.

Перед цим він написав у Facebook, що "прийняв для себе надважливе рішення", яке озвучить у ЦВК.

Нагадаємо, що Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України. Також, на користь кандидата у Президенти України Анатолія Гриценка, вже зняли свої кандидатури міський голова Львова Андрій Садовийта кандидат від "Сили людей" Дмитро Гнап.