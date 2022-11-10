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Щоб відремонтувати пошкоджені російськими ракетами підстанцій Львівщини потрібні місяці - Садовий

На ремонт чотирьох ТЕЦ, які знищили російські ракети 10-11 жовтня на Львівщині, потрібні місяці, а не кілька днів.
Щоб відремонтувати пошкоджені російськими ракетами підстанцій Львівщини потрібні місяці - Садовий Фото: з вільного доступу
Про це під час пресбрифінгу в Медіацентрі "Україна" повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Укрінформу.
 
"Ця атака, яка відбулася сьогодні, призвела до дуже серйозних наслідків. Фактично чотири підстанції в межах Львівської області виведено з ладу. І для того, щоб їх привести до пуття, потрібні не дні, а місяці. Це дуже складне обладнання, трансформатори, яких немає в наявності. Тому важко сьогодні передбачати завтрашній день. Але ми зробимо все можливе, щоб і медзаклади нормально працювали, щоб можна було купити всі необхідні речі, та маємо тиждень-два, щоб підготуватися до опалювального сезону", - сказав Садовий.
 
Мер закликав мешканців готуватися до осінньо-зимового опалювального сезону, враховуючи нові реалії, оскільки ворог показав свої плани: він атакуватиме міста і битиме по всіх об’єктах критичної інфраструктури, йому важливо залякати людей. Але Садовий переконаний, що ефект буде зворотній.
 
"Ми маємо у Львові шість тисяч укриттів, я маю велике прохання до всіх львів'ян і українців: в кожному має бути облаштований пункт обігріву - банальна піч з дровами. Коли на вулиці буде -10 -15 градусів, це врятує від того, щоб не замерзнути. Бо будь-який сервіс чи ремонт потребує часу - чи день, чи два, чи три… А ми повинні просто вижити!", - наголосив міський голова.
 
Нагадаємо, що 11 жовтня армія рф завдала ракетних ударів по критичній інфраструктурі Львівської області. Знищено чотири ТЕЦ, які забезпечували електроенергією не лише область, а й працювали на експорт.
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11 10 2022 19:22
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