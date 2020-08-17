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Шевченко розповів, який із держбанків ближче всіх до часткової приватизації

За словами голови НБУ, розвиток і продовження реформи корпоративного управління дорівнює якісній структурі активів і прибутковості державних банків
"Сьогодні, як і раніше, ближче всіх до часткової приватизації "Укргазбанк" в угоді з IFC", - підкреслив він
Шевченко розповів, який із держбанків ближче всіх до часткової приватизації Фото: Економічна правда

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк працює над подальшим зниженням частки держави в банках і над входженням ЄБРР у капітал державного Ощадбанку, ближче всіх до часткової приватизації - "Укргазбанк", повідомляє "Економічна правда".

"Ми продовжуємо роботу - в меморандумі з МВФ є зобов'язання України щодо виконання умов для входження ЄБРР в капітал "Ощадбанку". Але там потрібно ще багато роботи. Для того щоб ця робота переросла в практичну площину, банк повинен отримати голову правління.

В "Укрексімбанку" сформована хороша команда і на рівні наглядової ради, і на рівні правління", - розповів Шевченко.

"Зараз буде доопрацьовуватися стратегія розвитку держбанків, але в цілому вона залишається як і раніше - ми будемо підтримувати подальшу приватизацію держбанків. 60% частки держави на ринку не є нормальним. Ця частка - наслідок кризи, але для нашої банківської системи вона надто велика", - додав він.

За словами голови НБУ, розвиток і продовження реформи корпоративного управління дорівнює якісній структурі активів і прибутковості державних банків.

"Це дуже важливий елемент на шляху до подальшої приватизації. Без прозорої системи управління інвестори не приходять", - зазначив Шевченко.

"Сьогодні, як і раніше, ближче всіх до часткової приватизації "Укргазбанк" в угоді з IFC", - підкреслив він. До приходу в НБУ Кирило Шевченко очолював "Укргазбанк".

Нагадаємо, що Кабмін допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошти"

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17 08 2020 16:58
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