Шість державних шахт відключили від електроенергії за борги
Зокрема, відключили державні шахти компаній Волиньвугілля, Лисичанськвугілля, Первомайськвугілля, Мирноградвугілля, а також шахти Капітальна та Центральна. Наразі на шахти постачається мінімальний обсяг електроенергії, необхідний для живлення насосів для відкачування води, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на профспілку шахтарів України.
Зазначимо, що загальна сума боргів державних шахт за електроенергію від початку року склав 580 мільйонів гривень.
Відповідно до закону про ринок електроенергії, промислові компанії, в тому числі шахти, мали з 1 січня 2019 року укласти нові договори про постачання електроенергії. До кінця березня 2019 року ці компанії перевели на тимчасового постачальника електроенергії, контракт з яким закінчився.
Нагадаємо, що працівники шахти "Лісова" державного підприємства "Львіввугілля" страйкували через невиплату зарплатні - під землею 12 грудня знаходяться 73 шахтарі.
22 лютого стало відомо, що з шахтарями Львівщини повністю розрахувалисяпо зарплаті за грудень минулого року.
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