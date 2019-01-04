Шість державних шахт відключили від електроенергії за борги

Загальна сума боргів державних шахт за електроенергію від початку року склав 580 мільйонів гривень

Шість державних вугільних шахт, розташованих у Волинській та Луганській областях, відключили від електропостачання через те, що вони не уклали договору з новим постачальником електроенергії та мають велику заборгованість.

Зокрема, відключили державні шахти компаній Волиньвугілля, Лисичанськвугілля, Первомайськвугілля, Мирноградвугілля, а також шахти Капітальна та Центральна. Наразі на шахти постачається мінімальний обсяг електроенергії, необхідний для живлення насосів для відкачування води, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на профспілку шахтарів України.

Зазначимо, що загальна сума боргів державних шахт за електроенергію від початку року склав 580 мільйонів гривень.

Відповідно до закону про ринок електроенергії, промислові компанії, в тому числі шахти, мали з 1 січня 2019 року укласти нові договори про постачання електроенергії. До кінця березня 2019 року ці компанії перевели на тимчасового постачальника електроенергії, контракт з яким закінчився.

Нагадаємо, що працівники шахти "Лісова" державного підприємства "Львіввугілля" страйкували через невиплату зарплатні - під землею 12 грудня знаходяться 73 шахтарі.

22 лютого стало відомо, що з шахтарями Львівщини повністю розрахувалисяпо зарплаті за грудень минулого року.