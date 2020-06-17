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Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат коштів із COVID-фонду

Також він заявив, що чекає звітів від тих міністерств, які уже використали кошти з COVID-фонду
"Стосовно коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом (загальна сума - майже 65 млрд грн). Це абсолютно величезна сума від українських платників податків. Країна має бачити, на що саме ідуть ці кошти".
Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат коштів із COVID-фонду Фото: Денис Шмигаль/ з вільних джерел

Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністерству фінансів провести аудит витрат коштів з Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це він заявив на засіданні уряду, зазначає "Економічна правда".

"Стосовно коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом (загальна сума - майже 65 млрд грн). Це абсолютно величезна сума від українських платників податків. Країна має бачити, на що саме ідуть ці кошти.

У мене є прохання і доручення до міністра фінансів провести аудит витрат з фонду, відзвітувати і опублікувати цю інформацію. Вона має оновлюватись щотижня", - підкреслив Шмигаль.

Також він заявив, що чекає звітів від тих міністерств, які уже використали кошти з COVID-фонду.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 33 234 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

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17 06 2020 15:04
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