Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат коштів із COVID-фонду
Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністерству фінансів провести аудит витрат коштів з Фонду боротьби з коронавірусом.
Про це він заявив на засіданні уряду, зазначає "Економічна правда".
"Стосовно коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом (загальна сума - майже 65 млрд грн). Це абсолютно величезна сума від українських платників податків. Країна має бачити, на що саме ідуть ці кошти.
У мене є прохання і доручення до міністра фінансів провести аудит витрат з фонду, відзвітувати і опублікувати цю інформацію. Вона має оновлюватись щотижня", - підкреслив Шмигаль.
Також він заявив, що чекає звітів від тих міністерств, які уже використали кошти з COVID-фонду.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 33 234 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
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