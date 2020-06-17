Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат коштів із COVID-фонду

Також він заявив, що чекає звітів від тих міністерств, які уже використали кошти з COVID-фонду

"Стосовно коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом (загальна сума - майже 65 млрд грн). Це абсолютно величезна сума від українських платників податків. Країна має бачити, на що саме ідуть ці кошти".

Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністерству фінансів провести аудит витрат коштів з Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це він заявив на засіданні уряду, зазначає "Економічна правда".

"Стосовно коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом (загальна сума - майже 65 млрд грн). Це абсолютно величезна сума від українських платників податків. Країна має бачити, на що саме ідуть ці кошти.

У мене є прохання і доручення до міністра фінансів провести аудит витрат з фонду, відзвітувати і опублікувати цю інформацію. Вона має оновлюватись щотижня", - підкреслив Шмигаль.

Також він заявив, що чекає звітів від тих міністерств, які уже використали кошти з COVID-фонду.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 33 234 випадки коронавірусної хвороби COVID-19