В Україні зафіксовано 33 234 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Загалом проведено 517 995 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1500 випадків;

Волинська область - 1554 випадки;

Дніпропетровська область - 1012 випадків;

Донецька область - 338 випадків;

Житомирська область - 1147 випадків;

Закарпатська область - 1808 випадків;

Запорізька область - 538 випадків;

Івано-Франківська область - 1849 випадків;

Кіровоградська область - 592 випадки;

м. Київ - 4026 випадків;

Київська область - 2078 випадків;

Львівська область - 3227 випадків;

Луганська область - 66 випадків;

Миколаївська область - 323 випадки;

Одеська область - 1158 випадків;

Полтавська область - 281 випадок;

Рівненська область - 2499 випадок;

Сумська область - 230 випадків;

Тернопільська область - 1510 випадків;

Харківська область - 1652 випадки;

Херсонська область - 183 випадки;

Хмельницька область - 577 випадків;

Чернівецька область - 4082 випадки;

Черкаська область - 564 випадки;

Чернігівська область - 440 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 червня 2020 року до Центру надійшло 1136 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74653 повідомлення про підозру на COVID-19.

Україна зайшла на новий антирекорд за кількістю інфікованих коронавірусом за добу. За останні 24 години зафіксовано 758 нових випадків коронавірусної хвороби, 31 людина померла.

Це вже третій антирекорд за останні кілька днів. Кількість хворих на COVID-19 стрімко зростає, а темп поширення інфекції вищий, ніж був на піку епідемії у квітні.

МОЗ закликає всіх громадян: дотримуйтеся рекомендацій МОЗ, не відвідуйте місць великого скупчення людей, не порушуйте соціальної дистанції, мийте руки якомога частіше та обов'язково використовуйте захисні маски.

Пам'ятайте: ваше свідоме ставлення до свого здоров'я - це перша лінія оборони проти вірусу та епідемії.