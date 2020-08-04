CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Вже відучора ми почали додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80. З наступного тижня будемо доплачувати по 1000 гривень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень. І до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери", - підкреслив Шмигаль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шмигаль пообіцяв, що "президентську тисячу" пенсіонерам виплатять до кінця квітня
Про це він сказав на нараді з президентом Володимиром Зеленським
Фото: з відкритих джерел
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця квітня усі пенсіонери, у яких пенсія нижче 5 тисяч гривень, отримають долплату у розмірі 1 тисячі гривень.
Про це він сказав на нараді з президентом Володимиром Зеленським, передає прес-служба президента, зазначає "Економічна правда".
"Вже відучора ми почали додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80. З наступного тижня будемо доплачувати по 1000 гривень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень. І до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери", - підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо, що пенсіонерам автоматично нарахують допомогу у 1000 гривень
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 04 2020 16:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО ДСНС про пожежі в екосистемах: Якщо так і далі піде, до зими вигорить уся країна
- ВІДЕО Скільки пасажирів може взяти водій авто при перетині кордону - роз’яснення ДПСУ
- ВІДЕО Пенсіонерам автоматично нарахують допомогу у 1000 гривень
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків
No articles