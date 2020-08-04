Шмигаль пообіцяв, що "президентську тисячу" пенсіонерам виплатять до кінця квітня

Про це він сказав на нараді з президентом Володимиром Зеленським

"Вже відучора ми почали додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80. З наступного тижня будемо доплачувати по 1000 гривень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень. І до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця квітня усі пенсіонери, у яких пенсія нижче 5 тисяч гривень, отримають долплату у розмірі 1 тисячі гривень.

Про це він сказав на нараді з президентом Володимиром Зеленським, передає прес-служба президента, зазначає "Економічна правда".

"Вже відучора ми почали додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80. З наступного тижня будемо доплачувати по 1000 гривень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень. І до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, що пенсіонерам автоматично нарахують допомогу у 1000 гривень