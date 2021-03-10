Шмигаль розповів про рекордне за чотири роки зростання іноземних інвестицій

Прямі іноземні інвестиції в Україну у першому півріччі становили 2,83 мільярда доларів.

Про це повідомив у Фейсбуці Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"У першому півріччі 2021 року прямі іноземні інвестиції в Україну склали 2,83 млрд доларів. З них 2,33 млрд доларів надійшло з країн Європейського Союзу. Зростання інвестицій у першому півріччі - на рекордному рівні за останні 4 роки", - наголосив глава уряду.

Він висловив сподівання, що запроваджені цьогоріч додаткові стимули для підприємців сприятимуть зростанню інвестиційної активності.

Водночас за словами Шмигаля, продовжує зростати експорт української продукції. У вересні він збільшився на 38% і за 9 місяців становив 48,5 млрд доларів, що на 13,4 млрд більше, ніж торік.

"Для збільшення нашого експорту ми активно працюємо над отриманням "промислового безвізу" з ЄС, а також над декількома угодами про зону вільної торгівлі", - наголосив Прем'єр-міністр.

Він також повідомив, що у серпні Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) зріс на 6,4% р/р, що значно вище, ніж у липні (2,3%). Цей Індекс включає інформацію про основні галузі економіки й демонструє позитивні аспекти її динаміки.

"Краще відновлення економічної активності відбулося завдяки зростанню сільського господарства (+25% р/р), сталому споживчому попиту та зростанню роздрібної торгівлі (+10% р/р), збільшенню інвестицій, а також зростанню будівельного сектору та окремих важливих галузей промисловості (металургії, машинобудування). Важливим аспектом також залишається зростання заробітних плат (+ 22% р/р у номінальному вимірі та +11% р/р у реальному вимірі)", - констатував очільник Кабміну.

Глава уряду також поінформував, що будівельний сектор у серпні зріс на 9% у порівнянні з серпнем минулого року.

"Таке збільшення відбувається і по групі житлових будівель, і по групі інженерних споруд (дороги, комунікації, промислові об’єкти). Державні інвестиції в галузь дають додатковий поштовх до подальшого зростання", - зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, що обсяг китайських інвестицій в Україну з 2016 року збільшився вп’ятеро до 260 млн доларів, такі інвестиції здійснюються державними підприємствами і можуть мати політичні цілі.