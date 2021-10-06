Шмигаль закликав активніше залучати інвестиції в українську систему меліорації

Шмигаль наголосив, що компетентні особи не мають очікувати законодавчих ініціатив щодо проектів зрошення земель, а вже зараз повинні розпочинати роботу в цьому напрямі

За даними відомства, Шмигаль за підсумками наради дав завдання Міністерству аграрної політики та продовольства прискорити виконання цілей із реалізації проектів зрошення земель в Україні та розпочати процес переговорів для організації співпраці в цій галузі з провідними компаніями.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 9 червня під час наради про стан зрошення земель із представниками міністерств закликав активніше залучати інвесторів і продуктивніше працювати в цьому напрямі з іноземними фінансовими партнерами, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт уряду.

"Потрібно не лише відновити старі меліоративні системи, а також збудувати нову сучасну інфраструктуру за прикладом провідних країн. Одним із варіантів реалізації цього завдання є державно-приватне партнерство з компанією, яка є світовим лідером у цій галузі", - наведено в повідомленні слова прем'єра.

Шмигаль наголосив, що компетентні особи не мають очікувати законодавчих ініціатив щодо проектів зрошення земель, а вже зараз повинні розпочинати роботу в цьому напрямі.

Фото: Інтерфакс-Україна

"Президент України поставив амбітне завдання - почати цього року проекти зі зрошення земель. Зокрема, організувати й запустити пілотні проекти в Одеській області, які згодом будуть розширені на інші південні регіони", - уточнив прем'єр-міністр. За даними відомства, Шмигаль за підсумками наради дав завдання Міністерству аграрної політики та продовольства прискорити виконання цілей із реалізації проектів зрошення земель в Україні та розпочати процес переговорів для організації співпраці в цій галузі з провідними компаніями. Як повідомлялося, відновлення меліоративної галузі стало національним пріоритетом до 2024 року, а в 2021 році Мінагрополітики запускає пілотний проект із відновлення зрошувальних систем в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях.

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