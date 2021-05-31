Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Ринок землі: на Банковій нагадали, хто не зможе купити ділянки

Ринок зі землі, що стартує 1 липня, перші роки буде діяти в пілотному режим
На першому етапі старту в Україні ринку землі юридичні особи не зможуть купувати землю, а для іноземців це право не передбачено взагалі.
Ринок землі: на Банковій нагадали, хто не зможе купити ділянки Фото: Економічна правда

Про це у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом" розповів позаштатний радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, повідомляє "Укрінформ".

"Неможливо продати землю іноземцям. Закон не дозволяє не те щоб іноземцям продавати, а навіть юридичним особам, навіть компаніям. Якщо, наприклад, ми з вами створимо компанію, прийдемо та скажемо: "Ми хочемо купити гектар", це наразі неможливо. Для того, щоб це стало можливо, необхідно, щоб минув якийсь період, усі переконалися, що все йде за планом, і проблем немає, ринок працює", - сказав Милованов.

Але якщо земельним законодавством передбачено, що українські юридичні особи зможуть претендувати на володіння землею через два роки, то щодо іноземних компаній і громадян іншої країни навіть цього немає. Навіть якщо йдеться про спільне підприємство, підкреслив Милованов.

Радник зазначив, що ринок зі землі, що стартує 1 липня, перші роки буде діяти в пілотному режимі, "який можна в будь-який момент змінити, внести поправки, скорегувати, щоб він розвивався правильно".

Також він нагадав, що іноземні компанії й зараз працюють у сільськогосподарській сфері України, орендуючи землю. І є як позитивний досвід їх діяльності, так і негативний. Втім це ж стосується й українських агропідприємств та фермерства.

"Є приклади, коли у нас працюють хороші іноземні компанії. Я сам був на певних фермах під Уманню, де іноземці виробляють прекрасне молоко. Й інвестовано в це дуже багато коштів. Але водночас, я був у місцях, де величезна кількість просто безгосподарних гектарів - це роблять українці. Вони ще й податки не сплачують. Тобто це не означає, що іноземці погані. Бувають і ті, й інші", - пояснив він.

Нагадаємо, що 28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2178-10 про ринок землі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2021 10:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.