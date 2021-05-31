Ринок землі: на Банковій нагадали, хто не зможе купити ділянки

На першому етапі старту в Україні ринку землі юридичні особи не зможуть купувати землю, а для іноземців це право не передбачено взагалі.

Про це у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом" розповів позаштатний радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, повідомляє "Укрінформ".

"Неможливо продати землю іноземцям. Закон не дозволяє не те щоб іноземцям продавати, а навіть юридичним особам, навіть компаніям. Якщо, наприклад, ми з вами створимо компанію, прийдемо та скажемо: "Ми хочемо купити гектар", це наразі неможливо. Для того, щоб це стало можливо, необхідно, щоб минув якийсь період, усі переконалися, що все йде за планом, і проблем немає, ринок працює", - сказав Милованов.

Але якщо земельним законодавством передбачено, що українські юридичні особи зможуть претендувати на володіння землею через два роки, то щодо іноземних компаній і громадян іншої країни навіть цього немає. Навіть якщо йдеться про спільне підприємство, підкреслив Милованов.

Радник зазначив, що ринок зі землі, що стартує 1 липня, перші роки буде діяти в пілотному режимі, "який можна в будь-який момент змінити, внести поправки, скорегувати, щоб він розвивався правильно".

Також він нагадав, що іноземні компанії й зараз працюють у сільськогосподарській сфері України, орендуючи землю. І є як позитивний досвід їх діяльності, так і негативний. Втім це ж стосується й українських агропідприємств та фермерства.

"Є приклади, коли у нас працюють хороші іноземні компанії. Я сам був на певних фермах під Уманню, де іноземці виробляють прекрасне молоко. Й інвестовано в це дуже багато коштів. Але водночас, я був у місцях, де величезна кількість просто безгосподарних гектарів - це роблять українці. Вони ще й податки не сплачують. Тобто це не означає, що іноземці погані. Бувають і ті, й інші", - пояснив він.

Нагадаємо, що 28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2178-10 про ринок землі.