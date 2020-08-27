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Шмигаль запросив американських інвесторів приватизовувати держпідприємства

Приватизація неефективних підприємств дасть їм новий поштовх для розвитку, створить робочі місця та позитивно позначиться на економіці"
Очільник уряду підкреслив, що участь американських інвесторів у приватизації українських державних підприємств може посприяти зміцненню двосторонніх відносин.
Шмигаль запросив американських інвесторів приватизовувати держпідприємства Фото: з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запросив американських інвесторів взяти участь у аукціонах щодо приватизації державних підприємств.

Про це він повідомив під час зустрічі із заступником Державного секретаря Сполучених Штатів Стівеном Біґеном.

Очільник уряду підкреслив, що участь американських інвесторів у приватизації українських державних підприємств може посприяти зміцненню двосторонніх відносин.

"Приватизація неефективних підприємств дасть їм новий поштовх для розвитку, створить робочі місця та позитивно позначиться на економіці. 

Продаж готелю "Дніпро" став для інвесторів сигналом, що Україна вірна принципам чесних та прозорів торгів. Тому запрошуємо американських інвесторів також долучитися до аукціонів", - зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Кабмін допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошти"

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27 08 2020 14:35
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