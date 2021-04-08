Шотландія 9 серпня скасовує більшість запроваджених через COVID-19 обмежень

Це стало можливим, оскільки в Шотландії вдалося радикально знизити швидкість поширення інфекції: настільки низький рівень востаннє спостерігався там у листопаді 2020 року.

Прем'єр-міністр Шотландії Нікола Стерджен оголосила про скасування в країні з 9 серпня більшості з решти обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на видання Sky News.

Це стало можливим, оскільки в Шотландії вдалося радикально знизити швидкість поширення інфекції: настільки низький рівень востаннє спостерігався там у листопаді 2020 року.

"Це суттєвий успіх, заслужений важкою працею. Жертви, на які ми всі йшли протягом останніх півтора року, дуже суттєві", - заявила Стерджен у вівторок.

З наступного тижня в Шотландії не потрібно буде дотримуватися соціальної дистанції, а обмеження на зустрічі великих груп людей буде знято. Також відкриються нічні клуби, а спортивні стадіони та концертні майданчики зможуть не обмежувати кількість глядачів.

Попри скасування більшості обмежень, маски в магазинах і громадському транспорті ще якийсь час будуть обов'язковими. Також маски і далі носитимуть учні та працівники середніх шкіл.

"Незважаючи на те, що це рішення певною мірою поверне нас до нормального життя, важливо розуміти, що це не свідчить про кінець пандемії або повернення до того життя, яке у нас було до COVID-19", - додала Стерджен.

За останні 24 години в Шотландії було виявлено 1 016 нових випадків зараження коронавірусом.

За весь період пандемії в Шотландії було зареєстровано близько 348 тис. випадків зараження коронавірусом і майже 8 тис. смертей від захворювання.

Нагадаємо, що у Берліні тисячі людей вийшли на протести проти Covid-обмежень попри заборону