Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські біженці в Шотландії можуть залишитися без житла

30 листопада 2025, 11:11
Українські біженці в Шотландії можуть залишитися без житла
Фото: timesunion.com
Шотландія скасувала щомісячні виплати спонсорам українських біженців, що може змусити багатьох господарів попросити їх виїхати.

Українці, які втекли від війни й проживають у Шотландії під програмою підтримки біженців, можуть опинитися без притулку після рішення нового уряду припинити щомісячні виплати британським родинам, котрі їх прихистили.

Про це повідомляє Daily Mail.

За оцінками, близько 28 тис. українських біженців з моменту повномасштабного вторгнення рф у 2022 році знайшли прихисток у Шотландії.
 
У межах програми "Житло для України" спонсори отримували 500 фунтів стерлінгів на місяць як "подяку". Тепер же нова лейбористська влада припинила ці виплати. Це викликало побоювання, що багато господарів можуть попросити українців виїхати.
 
"Це рішення безсердечне та короткозоре", – назвала його речниця шотландських консерваторів.
 
Місцеві ради, які адміністрували програму, побоюються, що скасування виплат призведе до хвилі заяв на безпритульність – система соціального житла та притулків вже працює з перевантаженням.
 
Один із приймаючих біженців розповів, що отримав лист із питанням, чи планує залишати українських гостей: "Ми ніколи б їх не попросили піти".
 
Речник шотландської асоціації місцевих урядів (COSLA) зазначив, що органи влади по всій Великій Британії стурбовані новим рішенням і готують звернення до уряду з вимогою відновити фінансування.

 

Шотландіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Технології
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 11:57
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Політика
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 09:59
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Політика
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється