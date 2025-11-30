Українські біженці в Шотландії можуть залишитися без житла

Шотландія скасувала щомісячні виплати спонсорам українських біженців, що може змусити багатьох господарів попросити їх виїхати.

Українці, які втекли від війни й проживають у Шотландії під програмою підтримки біженців, можуть опинитися без притулку після рішення нового уряду припинити щомісячні виплати британським родинам, котрі їх прихистили.

Про це повідомляє Daily Mail.

За оцінками, близько 28 тис. українських біженців з моменту повномасштабного вторгнення рф у 2022 році знайшли прихисток у Шотландії.

У межах програми "Житло для України" спонсори отримували 500 фунтів стерлінгів на місяць як "подяку". Тепер же нова лейбористська влада припинила ці виплати. Це викликало побоювання, що багато господарів можуть попросити українців виїхати.