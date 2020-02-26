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Шотландія першою у світі безкоштовно забезпечуватиме жінок засобами інтимної гігієни

У 2018 році Шотландія стала першою країною у світі, яка прийняла рішення безкоштовно надавати засоби жіночої інтимної гігієни в школах та закладах вищої освіти
Парламент Шотландії ухвалив рішення, відповідно до якого всі жінки будуть забезпечуватися засобами інтимної гігієни. Шотландія стала першою країною, яка вдалася до такого кроку.
Шотландія першою у світі безкоштовно забезпечуватиме жінок засобами інтимної гігієни Фото: з вільних джерел

Як повідомляє Reuters, відповідний законопроєкт шотландські парламентарі ухвалили у вівторок, 25 лютого. За рішення проголосували 112 депутатів, один утримався, проти не було жодного голосу, повідомляє "Громадське".

Законопроєкт про безкоштовне надання засобів жіночої гігієни передбачає, що тампони й прокладки мають бути доступними безкоштовно в певних визначених місцях, як-от молодіжні клуби чи аптеки.

За оцінками, влада Шотландії щороку витрачатиме на виконання рішення понад 31 мільйон доларів (24,1 мільйон фунтів стерлінгів, 765 мільйонів гривень).

У 2018 році Шотландія стала першою країною у світі, яка прийняла рішення безкоштовно надавати засоби жіночої інтимної гігієни в школах та закладах вищої освіти.

Шотландія є частиною Сполученого Королівства, але має свій окремий бюджет і певну автономію різних гілок влади. У Великій Британії загалом податок на засоби жіночої інтимної гігієни нині складає 5%.

Раніше повідомлялося, що державні школи й коледжі Великої Британії почали безкоштовно роздавати ученицям і студенткам тампони, прокладки та менструальні чаші.

Гігієнічні засоби для більш ніж 20 тисяч шкіл та коледжів купуватиме Міністерство освіти Великої Британії. Ця схема обійдеться уряду до 20 млн фунтів цього року для приблизно 1,7 мільйона студентів.

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26 02 2020 09:45
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