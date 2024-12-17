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CУСПІЛЬСТВО

Шотландський уряд припинить використання WhatsApp на робочих телефонах

17 грудня 2024, 21:24
Шотландський уряд припинить використання WhatsApp на робочих телефонах
Фото: appleinsider.ru
Зокрема, з весни наступного року з робочих телефонів урядовців Шотландії будуть видалені всі "некорпоративні мобільні додатки для обміну повідомленнями".

Уряд Шотландії припинить використання WhatsApp на робочих телефонах після оголошення результатів зовнішнього аудиту.

Про це повідомляє Sky News.

Зокрема, з весни наступного року з робочих телефонів урядовців Шотландії будуть видалені всі "некорпоративні мобільні додатки для обміну повідомленнями". Ця заборона буде стосуватись всіх месенджерів, які не використовуються для офіційного урядового зв'язку - не лише WhatsApp, а й Signal і Facebook Messenger.

Нагадаємо, уряд Шотландії замовив аудит використання месенджерів у січні 2024 року в межах оцінки "відкритості та прозорості" своєї діяльності. Йому передувала критика в бік шотландських посадовців через нецензурні повідомлення у WhatsApp, яким почали активно користуватись під час пандемії коронавірусу.

При цьому, деякі посадовці зізнались, що видаляли повідомлення, написані під час пандемії.

Шотландіяwhatsapp

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