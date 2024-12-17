Шотландський уряд припинить використання WhatsApp на робочих телефонах
Уряд Шотландії припинить використання WhatsApp на робочих телефонах після оголошення результатів зовнішнього аудиту.
Про це повідомляє Sky News.
Зокрема, з весни наступного року з робочих телефонів урядовців Шотландії будуть видалені всі "некорпоративні мобільні додатки для обміну повідомленнями". Ця заборона буде стосуватись всіх месенджерів, які не використовуються для офіційного урядового зв'язку - не лише WhatsApp, а й Signal і Facebook Messenger.
Нагадаємо, уряд Шотландії замовив аудит використання месенджерів у січні 2024 року в межах оцінки "відкритості та прозорості" своєї діяльності. Йому передувала критика в бік шотландських посадовців через нецензурні повідомлення у WhatsApp, яким почали активно користуватись під час пандемії коронавірусу.
При цьому, деякі посадовці зізнались, що видаляли повідомлення, написані під час пандемії.