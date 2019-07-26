Штаб ООС: Берегова охорона ФСБ влаштовує провокації в Азовському морі

Штаб Операції Об’єднаних сил заявляє, що Берегова охорона ФСБ Росії дві доби поспіль влаштовує провокації у водах Азовського моря.

"З напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви, відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривають по декілька хвилин", - інформує прес-центр Операції Об’єднаних сил у Facebook.

Шкоди здоров'ю екіпажів та виходу з ладу технічних засобів після впливу променя не зафіксовано.

Однак, враховуючи, що подібні явища вже мали місце на лінії розмежування на суходолі, штаб ООС вирішив вжити відповідних заходів із захисту життя та здоров'я персоналу.

Про провокації з боку РФ повідомили військову прокуратуру, Нацполіцію та СБУ.

Нагадаємо, що вчора СБУ і військова прокуратура затримали російський танкер Neyma, який 25 листопада 2018 року блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.

За інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер "NIKA SPIRIT", який ідентифікували як уже відомий танкер "NEYMA". Слідство встановило, що російські власники танкера змінили його назву на "NIKA SPIRIT". Наразі на затриманому танкері закінчили обшук для встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Також допитали членів екіпажу судна та вилучили документи, необхідні для встановлення істини у провадженні. Затримане судно є речовим доказом, тому готується клопотання до суду про його арешт.

Згодом ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і направляються в аеропорт Кишинева, звідки вилетять у Москву.

В СБУ заявили, що російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma не порушив норми Морського права та закони України.

Відзначимо, що захоплені ФСБ Росії в Керченскій протоці українські військові катери зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі.

Раніше, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Україна не повторюватиме спроб пройти крізь Керченську протоку, як у 2018 році.

Вночі 25 листопада 2018 року Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це слід робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Попри це близько 8-ї години ранку російські кораблі вчинили провокаційні дії проти українських кораблів, зокрема протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Через якийсь час українські кораблі були захоплені російськими прикордонниками.