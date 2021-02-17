Штрафи за водіння напідпитку та перевищення швидкості збільшено

Відповідний законопроєкт підтримали 325 народних депутатів

Про це пише "Укрінформ".

Закон за порушення ПДР законодавчо закріплює можливість використання поліцією відеозасобів з обов'язковим долученням записів до протоколу та можливість зупинки транспортного засобу для перевірки водія на алкогольне, наркотичне чи інше сп'яніння



Раніше повідомлялося, що Рада збільшила штрафи на п’яне водіння та перевищення швидкості