"Шумодав" і голосовий асистент: Amazon представила нові бездротові навушники

Бездротові навушники будуть доступні з 13 травня у білому й чорному кольорах

Американська компанія Amazon представила бездротові навушники другого покоління Echo Buds.

Вартість базової моделі розпочинається від 99 доларів США, у той час, як бездротові навушники конкурента AirPods Pro від Apple коштують 249 доларів США. При цьому навушники Echo Buds мають такі функції, як активне шумопоглинання, які вже доступні в AirPods Pro, повідомляє CNBC.



Фото: CNBC

Зазначається, що в Echo Buds є підтримка голосового асистента Alexa та Bluetooth. Вони також на 20% менші за розміром у порівнянні зі своєю попередньою моделлю.

Серед іншого є функція, яка допомагає користувачам знайти самі навушники, якщо їхній власник їх загубив. При цьому треба буде звернутися до Alexa.



Фото: CNBC

Навушники можуть працювати впродовж 5 годин з активним шумопоглинанням та до 6,5 годин без нього.

Бездротові навушники будуть доступні з 13 травня у білому й чорному кольорах.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung оголосила про проведення чергового онлайн-заходу Galaxy Unpacked 28 квітня, під час якого презентує "найпотужніший" Galaxy.