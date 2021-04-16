ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська компанія Amazon представила бездротові навушники другого покоління Echo Buds.
Фото: CNBC
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"Шумодав" і голосовий асистент: Amazon представила нові бездротові навушники
Бездротові навушники будуть доступні з 13 травня у білому й чорному кольорах
Фото: CNBC
Вартість базової моделі розпочинається від 99 доларів США, у той час, як бездротові навушники конкурента AirPods Pro від Apple коштують 249 доларів США. При цьому навушники Echo Buds мають такі функції, як активне шумопоглинання, які вже доступні в AirPods Pro, повідомляє CNBC.
Фото: CNBC
Зазначається, що в Echo Buds є підтримка голосового асистента Alexa та Bluetooth. Вони також на 20% менші за розміром у порівнянні зі своєю попередньою моделлю.
Серед іншого є функція, яка допомагає користувачам знайти самі навушники, якщо їхній власник їх загубив. При цьому треба буде звернутися до Alexa.
Фото: CNBC
Навушники можуть працювати впродовж 5 годин з активним шумопоглинанням та до 6,5 годин без нього.
Бездротові навушники будуть доступні з 13 травня у білому й чорному кольорах.
Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung оголосила про проведення чергового онлайн-заходу Galaxy Unpacked 28 квітня, під час якого презентує "найпотужніший" Galaxy.
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16 04 2021 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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