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Сі Цзіньпін планує відвідати БРІКС в росії

18 жовтня 2024, 13:11
Сі Цзіньпін планує відвідати БРІКС в росії
На саміті глава КНР зустрінеться із путіним.
Голова Китаю Сі Цзіньпін 22-24 жовтня відвідає місто Казань в рф для участі в саміті лідерів країни БРІКС.

Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Укрінформ.

"Сі Цзіньпін проведе глибокий обмін думками з лідерами країн БРІКС щодо поточної міжнародної ситуації, практичного співробітництва в рамках організації, розвитку механізмів БРІКС та важливих питань, що становлять спільний інтерес", - сказала речниця.

Мао Нін додала, що Китай готовий розвивати співпрацю з усіма країнами-учасницями БРІКС для посилення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі.

На полях саміту лідер КНР планує провести низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами, зокрема, з очільником країни-господарки саміту Володимиром путіним.

БРІКС було створено в 2006 році Бразилією, росією, Індією і Китаєм.
В 2011 році до нього приєдналася Південна Африка і ця група країн отримала назву за абревіатурою їх англійських назв BRICS.

З початку цього  року повноправними учасниками групи стали ще п’ять країн: Єгипет, Іран, ОАЕ, Саудівська Аравія та Ефіопія. 

Разом з тим, були запрошені Аргентина, після перемоги на президентських виборах Хав’єра Мілея, відмовилася від вступу, а Індонезія заявила, що вивчає доцільність приєднання до групи.

Цього року у БРІКС головує росія, а головною подією в рамках організації має стати саміт, який Москва проводитиме 22-24 жовтня у Казані і на який запросила велику кількість країн Глобального Півдня, аби продемонструвати свій вплив на міжнародній арені.

Днями і Казахстан запросили до БРІКС. Проте Казахстан поки що утримається від подачі заявки на вступ до організації.

 

РосіяКитайСі ЦзіньпінБРІКС

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