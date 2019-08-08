Скандал у Смешка: з партії вигнали першого заступника і кількох членів

"За дії, що дискредитують партію та спрямовані на її розкол, політрада партії прийняла рішення припинити членство в політичній партії "Сила і честь" наступних громадян України..."

За спробу розколу і дискредитацію політсили з партії "Сила і честь" Ігоря Смешка вигнали його першого заступника Олександра Кіхтенка і кількох керівників регіональних відділень.

"За дії, що дискредитують партію та спрямовані на її розкол, політрада партії прийняла рішення припинити членство в політичній партії "Сила і честь" наступних громадян України...", - ідеться у заяві, повідомляє УП.

З партії, зокрема, звільнили:

першого заступника голови партії Олександра Кіхтенка;

члена політради партії Михайла Нечипорука;

члена політради партії Юрія Черкасова;

члена контрольно-ревізійної комісії партії Юрія Ляховського;

голову правління дніпропетровської обласної організації партії Володимира Фастова;

голову правління херсонської обласної організації партії Олександра Вітковського;

голову правління чернігівської обласної організації партії Валерія Безкровного;

голову правління харківської обласної організації партії Геннадія Крутова.

Згідно із повідомленням, усі ці люди розповсюджували у ЗМІ на минулих виборах "маніпулятивну та неправдиву інформацію" про партію, а також мали "особисті амбіції і меркантильні інтереси". "Своєю діяльністю вони зробили все можливе, щоби знизити її рейтинг і підтримку виборців", - йдеться в заяві.

На думку політради партії, вони намагалися чинити психологічний тиск на керівництво партії та здійснити "рейдерське захопленя" контролю над нею, у зв’язку із можливістю отримання партією державного фінансування за результатами виборів 2019 року.

Нагадаємо, лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко заявив, що в разі проходу у Верховну Раду його партія готова до коаліції із президентською партією "Слуга народа".