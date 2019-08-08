Скандал у Смешка: з партії вигнали першого заступника і кількох членів
"За дії, що дискредитують партію та спрямовані на її розкол, політрада партії прийняла рішення припинити членство в політичній партії "Сила і честь" наступних громадян України...", - ідеться у заяві, повідомляє УП.
З партії, зокрема, звільнили:
- першого заступника голови партії Олександра Кіхтенка;
- члена політради партії Михайла Нечипорука;
- члена політради партії Юрія Черкасова;
- члена контрольно-ревізійної комісії партії Юрія Ляховського;
- голову правління дніпропетровської обласної організації партії Володимира Фастова;
- голову правління херсонської обласної організації партії Олександра Вітковського;
- голову правління чернігівської обласної організації партії Валерія Безкровного;
-
голову правління харківської обласної організації партії Геннадія Крутова.
Згідно із повідомленням, усі ці люди розповсюджували у ЗМІ на минулих виборах "маніпулятивну та неправдиву інформацію" про партію, а також мали "особисті амбіції і меркантильні інтереси". "Своєю діяльністю вони зробили все можливе, щоби знизити її рейтинг і підтримку виборців", - йдеться в заяві.
На думку політради партії, вони намагалися чинити психологічний тиск на керівництво партії та здійснити "рейдерське захопленя" контролю над нею, у зв’язку із можливістю отримання партією державного фінансування за результатами виборів 2019 року.
Нагадаємо, лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко заявив, що в разі проходу у Верховну Раду його партія готова до коаліції із президентською партією "Слуга народа".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн