Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Скасування рейсів з Делі: решта українців вилетить 2 березня

"Сьогодні зранку одна група туристів полетіла через Бангкок, друга група з 5 людей зараз на реєстрації, вони теж летять через Бангкок. Наш виліт завтра"
Останні українці з групи туристів, які застрягти в аеропорту Делі через закриття повітряного простору Пакистану після загострення конфлікту в Кашмірі, вилетять в Україну завтра, 2 березня.
Скасування рейсів з Делі: решта українців вилетить 2 березня Фото: gettyimages.com

"Ми зараз в готелі. Сьогодні зранку одна група туристів полетіла через Бангкок, друга група з 5 людей зараз на реєстрації, вони теж летять через Бангкок. Наш виліт завтра - є квитки для двох людей, останніх з цієї групи, на прямий рейс МАУ", - зазначив Володимир Шабловський. Він опинився серед українців, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що влада Пакистану ухвалила рішення про часткове закриття повітряного простору країни після загострення ситуації в Кашмірі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 03 2019 21:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.