Скасування рейсів з Делі: решта українців вилетить 2 березня "Сьогодні зранку одна група туристів полетіла через Бангкок, друга група з 5 людей зараз на реєстрації, вони теж летять через Бангкок. Наш виліт завтра"

Останні українці з групи туристів, які застрягти в аеропорту Делі через закриття повітряного простору Пакистану після загострення конфлікту в Кашмірі, вилетять в Україну завтра, 2 березня.

Фото: gettyimages.com

"Ми зараз в готелі. Сьогодні зранку одна група туристів полетіла через Бангкок, друга група з 5 людей зараз на реєстрації, вони теж летять через Бангкок. Наш виліт завтра - є квитки для двох людей, останніх з цієї групи, на прямий рейс МАУ", - зазначив Володимир Шабловський. Він опинився серед українців, повідомляє "Громадське". Нагадаємо, що влада Пакистану ухвалила рішення про часткове закриття повітряного простору країни після загострення ситуації в Кашмірі.

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