CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОстанні українці з групи туристів, які застрягти в аеропорту Делі через закриття повітряного простору Пакистану після загострення конфлікту в Кашмірі, вилетять в Україну завтра, 2 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Скасування рейсів з Делі: решта українців вилетить 2 березня
"Сьогодні зранку одна група туристів полетіла через Бангкок, друга група з 5 людей зараз на реєстрації, вони теж летять через Бангкок. Наш виліт завтра"
Фото: gettyimages.com
"Ми зараз в готелі. Сьогодні зранку одна група туристів полетіла через Бангкок, друга група з 5 людей зараз на реєстрації, вони теж летять через Бангкок. Наш виліт завтра - є квитки для двох людей, останніх з цієї групи, на прямий рейс МАУ", - зазначив Володимир Шабловський. Він опинився серед українців, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що влада Пакистану ухвалила рішення про часткове закриття повітряного простору країни після загострення ситуації в Кашмірі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 03 2019 21:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"