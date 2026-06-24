російські літаки під загрозою простою через дефіцит авіапального – ЗМІ

Одна з ключових авіакомпаній рф заявила про критичну нестачу авіаційного пального.

російська авіакомпанія "Азимут" зіткнулася з критичним дефіцитом авіаційного пального, який уже загрожує зривами рейсів.

Паралельно в росії стрімко зростають ціни на авіагас, попри глобальне здешевлення пального, пишуть російські медіа.

За даними журналістів, з початку червня закупівельні ціни на авіаційне пальне в рф зросли в середньому на 17%, тоді як обсяги постачання скоротилися приблизно на третину від законтрактованих.

Найгостріша ситуація спостерігається в аеропорту Махачкали, де пальне подорожчало одразу на 64%. У компанії попереджають, що дефіцит може призвести до скасування рейсів на кавказьких напрямках.

Постачальник "Азимута" вже скоротив відвантаження пального на 30%, пояснивши це "форс-мажорними обставинами" на низці нафтопереробних заводів. Сам перевізник пов’язує проблеми з перебоями в логістиці та ремонтами НПЗ.

Спроби авіакомпанії знайти альтернативних постачальників поки що не дали результату: або пропозиції відсутні, або ціни значно перевищують ринкові.

У "Азимуті" називають ситуацію парадоксальною, оскільки на світовому ринку ціни на авіаційне пальне знижуються вже третій місяць поспіль, тоді як у росії вони продовжують стрімко зростати.