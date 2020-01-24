Скільки посилок "Нова пошта" доставила у 2019 році

Сумарно за 2019 рік «Нова пошта» зібрала понад 1 600 тонн вторсировини, це на 41% більше, ніж за 2018 рік

У 2010 році «Нова пошта» доставила 212 МІЛЬЙОНІВ посилок і вантажів, це на 22% порівняно з 2018 роком.

«Нова пошта» подвоїла кількість відділень в Україні – сьогодні їх понад 6 000. Відкрили два інноваційні термінали – у Львові та Хмельницькому,передає The Village Україна.

У 2019 році пошта додала відстежування посилки в режимі реального часу, оформлення договорів і міжнародних експрес-накладних онлайн. Кількість користувачів мобільного додатку зросла до 3,7 мільйона.

Перейшли на паперовий ущільнювач і встановили бокси для збору упаковки у відділеннях Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Полтави.

Сумарно за 2019 рік «Нова пошта» зібрала понад 1 600 тонн вторсировини, це на 41% більше, ніж за 2018 рік.

Нагадаємо, що "Нова Пошта" вирішила масштабувати проект зі збору вторинної сировини у всіх відділеннях Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Полтави.