Скільки посилок "Нова пошта" доставила у 2019 році
«Нова пошта» подвоїла кількість відділень в Україні – сьогодні їх понад 6 000. Відкрили два інноваційні термінали – у Львові та Хмельницькому,передає The Village Україна.
У 2019 році пошта додала відстежування посилки в режимі реального часу, оформлення договорів і міжнародних експрес-накладних онлайн. Кількість користувачів мобільного додатку зросла до 3,7 мільйона.
Перейшли на паперовий ущільнювач і встановили бокси для збору упаковки у відділеннях Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Полтави.
Сумарно за 2019 рік «Нова пошта» зібрала понад 1 600 тонн вторсировини, це на 41% більше, ніж за 2018 рік.
Нагадаємо, що "Нова Пошта" вирішила масштабувати проект зі збору вторинної сировини у всіх відділеннях Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Полтави.
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