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"Укрпошта" знизила тарифи на відправку посилок в Польщу на 75% з січня

27 грудня 2022, 12:34
Фото: з вільних джерел
Із 1 січня тарифи на відправлення посилок у Польщу через EMS-сервіс "Укрпошти" будуть знижені на 75%.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

"Враховуючи, скільки українців виїхало до Польщі з початку повномасштабного вторгнення, це має допомогти рідним підтримувати зв’язок не лише вербально. Окрім того, нові тарифи діятимуть як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів. Вважаємо це чудовою підтримкою для українських малих і середніх бізнесів", - йдеться у повідомленні.

Так, із січня EMS-відправлення вагою до 1 кг з України до Польщі коштуватиме 6 дол США; вагою до 10 кг - близько 8,85 дол, а до 20 кг - до 12,5 дол.

Пошта Польщі на початку жовтня на -75% знизила тарифи на доставку EMS-відправлень до України.

"Щойно підписав наказ, щоб з 1 січня тарифи на відправку посилок в Польщу через Укрпошта EMS сервіс були знижені на 75%. Посилка до 1 кг буде коштувати десь $6 (240 гривень). Відправити можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки 7-14 днів", написав у Telegram гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"На цьому не зупиняємось: разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Укрзалізницею та ОП продовжуємо робити все, щоб в новому році поїхав наш перший міжнародний вагон. І тоді швидкість та якість доставки ще більше покращиться", - додав він.

Як пояснювали в "Укрпошті", EMS (Express Mail Service) - сервіс прискореної міжнародної доставки.

"Відправлення EMS доставляють виключно авіашляхом і обробляють пріоритетним порядком як в Україні, так і в країні призначення. Згідно зі стандартами Всесвітнього поштового союзу, відправлення EMS в країні призначення вручаються за адресою отримувача. Скористатися послугою можна з 1 квітня 2020 року у відділеннях Укрпошти", - заявляли в компанії.

Раніше повідомлялось, що за час війни 13,6 мільйона українців отримали допомогу від гуманітарних організацій.

УкрпоштаПольшапосилки

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