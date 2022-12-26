За час війни 13,6 мільйона українців отримали допомогу від гуманітарних організацій

Гуманітарні організації не припиняють підтримувати народ України, починаючи з 24 лютого, гуманітарну допомогу отримали 13,6 мільйона українців.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Наразі в нашій країні працюють 700 гуманітарних організацій, серед яких як міжнародні агентства, так і місцеві неурядові організації та благодійні фонди. Це у 5 разів більше, ніж 10 місяців тому. Для понад половини гуманітарних операторів основним напрямом діяльності залишається допомога харчовими продуктами та забезпечення предметами першої потреби й засобами до існування", - зазначають у міністерстві.

Додають, що з початку війни агентства ООН та їхні партнери надали гуманітарну допомогу на загальну суму більше 3 млрд доларів США. Третина цих коштів була виплачена у формі грошової допомоги. Її отримали понад 5 мільйонів українців.

Як повідомлялося Мінреінтеграції продовжує активно співпрацювати з гуманітарною спільнотою в Україні. Тривають спільні проєкти міністерства разом із UNHCR Ukraine, UNICEF, WFP, IOM, ICRC, OCHA й іншими міжнародними та місцевими гуманітарними операторами.