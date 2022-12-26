Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

За час війни 13,6 мільйона українців отримали допомогу від гуманітарних організацій

26 грудня 2022, 22:02
За час війни 13,6 мільйона українців отримали допомогу від гуманітарних організацій
Фото: nvua.net
Гуманітарні організації не припиняють підтримувати народ України, починаючи з 24 лютого, гуманітарну допомогу отримали 13,6 мільйона українців.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
 
"Наразі в нашій країні працюють 700 гуманітарних організацій, серед яких як міжнародні агентства, так і місцеві неурядові організації та благодійні фонди. Це у 5 разів більше, ніж 10 місяців тому. Для понад половини гуманітарних операторів основним напрямом діяльності залишається допомога харчовими продуктами та забезпечення предметами першої потреби й засобами до існування", - зазначають у міністерстві.
 
Додають, що з початку війни агентства ООН та їхні партнери надали гуманітарну допомогу на загальну суму більше 3 млрд доларів США. Третина цих коштів була виплачена у формі грошової допомоги. Її отримали понад 5 мільйонів українців.
 
Як повідомлялося Мінреінтеграції продовжує активно співпрацювати з гуманітарною спільнотою в Україні. Тривають спільні проєкти міністерства разом із UNHCR Ukraine, UNICEF, WFP, IOM, ICRC, OCHA й іншими міжнародними та місцевими гуманітарними операторами.
 
гуманітарна допомогавійна з Росією

Останні матеріали

Політика
"Якщо ви не вмієте читати". Пропагандон путіна збісився у прямому ефірі через Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 17:22
Уроки війни в Україні: навчання може забезпечити перемогу. Що варто прочитати – Мік Раян
Політика
Уроки війни в Україні: навчання може забезпечити перемогу. Що варто прочитати – Мік Раян
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 11:22
Захід поводився як невіглас щодо росії. Зараз він робить більше, але занадто мало і пізно – Едвард Лукас
Політика
Захід поводився як невіглас щодо росії. Зараз він робить більше, але занадто мало і пізно – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 09:31
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки.
Технології
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки. "Війна магів", частина ІІ – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 14:08
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у
Технології
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у "війні магів", частина І – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 11:57
Прорахунки. Як росіяни планували
Політика
Прорахунки. Як росіяни планували "безперешкодно" маршем захопити Київ – версія The New York Times
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 10:07
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Політика
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 08:23
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
Політика
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
22 грудня 2022, 15:54
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється