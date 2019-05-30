Скляну ділянку нового пішохідного мосту у Києві закрили на перевірку
На ділянці проводять регламентні роботи й перевіряють верхнє захисне скло, повідомили у прес-службі заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Спасибка, інформує "Українській правда".
За словами речника, не потрібно панікувати, наразі відбуваються регламентні роботи – науково технічний супровід.
Наразі у КМДА не можуть сказати кінцевої дати робіт на мосту.
25 травня в Києві відкрили пішохідно-велосипедний міст між Хрещатим парком і Володимирською гіркою. Наступного дня два скляні вікна на поверхні підлоги вкрилися тріщинами.
27 травня на "мосту Кличка" тріснуло ще одне скло.
Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження скляної підлоги нового пішохідно-велосипедного мосту.
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