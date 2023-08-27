Слідчий комітет рф підтвердив загибель Прігожина
У росії офіційно підтвердили загибель ватажка "вагнерівців" Євгенія Прігожина, а також командирів його ПВК.
Про це повідомляє Слідчий комітет росії.
У Слідчому комітеті рф заявив про завершення проведення молекулярно-генетичних експертиз.
За їхніми результатами, особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі.
"Завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз. За їх результатами особи всіх десяти загиблих встановлено, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області рф розбився літак із 10 людьми на борту, серед яких значився й Прігожин.
Західний чиновник розповів Financial Times, що бізнес-джет могли збити російською ЗРК, а New York Times пише, до аварії міг призвести вибух на борту літака.
У Пентагоні також оцінили загрозу ПВК "Вагнер" для України після смерті Прігожина.