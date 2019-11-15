"Слуга народу" не планує виключення нових депутатів, - Арахамія

Він припустив, що Скороход увійде в одну з опозиційних фракцій

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія не планує виключення нових депутатів. Про це він заявив в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

«Поки що в нас немає такого в порядку денному (виключення нових депутатів). Наступні два тижні взагалі не буде засідань фракції», - заявив він, передає LB.ua.

Арахамія не відкидає ймовірності, що виключена з фракції «Слуга народу» депутатка Ганна Скороход увійде в одну з опозиційних фракцій.

«Давайте я зроблю прогноз: в якій фракції пані Скороход буде... Учора вже були трансфери і такі пропозиції».

Арахамія підкреслив, що на цей момент «на 99% Скороход виключена з фракції, а щодо Полякова, то ще рахуємо голоси. Там було багато тих, хто був не згоден (з його виключенням)», - додав він.

Нагадаємо, що Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада прибула до Києва і вже взялася до роботи, пише УНІАН з посиланням на дані постійного представництва МВФ у Києві.