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"Слуга народу" не виключатиме кума дружини Медведчука зі списку партії

У партії "Слуга народу" не вважають підставою для виключення з виборчого списку номера 22 бізнесмена Андрія Холодова той факт, що він є кумом дружини глави політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко
Разумков вказав, що саме таке рішення було прийнято відповідною комісією партії, тому кандидатура Холодова не розглядалася на з'їзді партії 7 липня.
"Слуга народу" не виключатиме кума дружини Медведчука зі списку партії Фото: "Укрінформ"

"Наскільки мені відомо, він є кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливості заради. І ця інформація, на мій погляд, не повинна була бути основоположною для включення або виключення людей зі списку в зв'язку з їх зв'язками з тими чи іншими українськими політиками або тими людьми, які себе такими вважають", - сказав сказав голова партії Дмитро Разумков, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Плюс, наскільки мені відомо, це сталося не зараз. Це досить давня історія. Тому я не думаю, що це повинно було стати основним пунктом для виключення людини зі списку", - додав він.

Напередодні партія "Слуга народу" на з'їзді в неділю виключила зі свого виборчого списку сім кандидатів.

Зокрема, були виключені: Баланюк Юрій Вікторович, Боярчук Роман Михайлович, Вітікач Віталій Вікторович, Кавун Ольга Олександрівна

Нагадаємо, що прохідний бар'єр у Раду долають п'ять партій: Політична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних уподобань українців, але її рейтинг далі знижується. За неї готові проголосувати 42,3% виборців серед тих, хто має намір узяти участь у виборах 21 липня і визначився із симпатіями, тоді як попереднього тижня цей показник перевищував 45%.

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08 07 2019 13:41
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