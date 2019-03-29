За допомогою нюху собаки можуть відчувати напад епілепсії в людини.

У своєму дослідженні вчені взяли зразки поту в людей під час нападу, а також зразки поту, який виділився під час активного відпочинку, фізичної активності. П'ятьом собакам треба було розрізнити види поту, заявили французькі дослідники з Реннського університету, повідомляє BBC.

Троє з них визначили піт, виділений під час епілептичного нападу, зі 100% точністю, ще двоє правильно його визначити у двох третинах спроб.

У своєму звіті дослідники підкреслили, що досить чіткі результати є першим кроком для визначення запаху людини, характерного для епілептичного нападу. Утім наразі точно невідомо, як саме змінюється запах людини під час нападу.

Учені сподіваються, що їхнє дослідження дозволить передбачати приступи епілепсії в людини - "це може значно покращити визначення нападів або їхнього передбачення".

Також, великі білі акули можуть допомогти у лікування раку, а також хвороб, які пов'язані із старінням, сподіваються науковці.