Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Собаки здатні відчувати стрес разом з господарями, - дослідження

Довгострокові рівні гормону стресу в організмі людей і собак можуть збігатися
Вчені з Лінчепінського університету в Швеції заявили про те, що собаки можуть не тільки співпереживати своїм господарям, але і дійсно страждати разом з ними.
Собаки здатні відчувати стрес разом з господарями, - дослідження Фото: facebook.com/anya.yakovenko

Дослідники помітили, що довгострокові рівні кортизолу (гормону стресу) в організмах людини і тварини можуть збігатися, повідомляє Naked science.

У ході дослідження вчені вивчили зразки волосся у представників 58 пар "собака-людина" та порівняли рівень кортизолу. Характер собаки і людини визначали за допомогою двох тестів - опитувальника особистості собаки і BFI (тест, що визначає вираженість п'яти основних рис людини: екстраверсію, доброзичливість, свідомість, емоційну стабільність і інтелект). Крім того, вчені безперервно контролювали рівень активності собак за допомогою віддаленого хмарного нашийника протягом тижня.

Виявилося, що в рівні кортизолу у волоссі собак і людини спостерігалося відповідність і в літній, і в зимовий час. При цьому, спостереження було вірним для собак з будь-яким типом характеру. Крім того, рівні активності тварин ніяк не впливали на вміст кортизолу.

Чому це відбувається, вчені поки не знають.

Також, за допомогою нюху собаки можуть відчувати напад епілепсії в людини.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2019 16:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.