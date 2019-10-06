Собаки здатні відчувати стрес разом з господарями, - дослідження

Довгострокові рівні гормону стресу в організмі людей і собак можуть збігатися

Вчені з Лінчепінського університету в Швеції заявили про те, що собаки можуть не тільки співпереживати своїм господарям, але і дійсно страждати разом з ними.

Дослідники помітили, що довгострокові рівні кортизолу (гормону стресу) в організмах людини і тварини можуть збігатися, повідомляє Naked science.

У ході дослідження вчені вивчили зразки волосся у представників 58 пар "собака-людина" та порівняли рівень кортизолу. Характер собаки і людини визначали за допомогою двох тестів - опитувальника особистості собаки і BFI (тест, що визначає вираженість п'яти основних рис людини: екстраверсію, доброзичливість, свідомість, емоційну стабільність і інтелект). Крім того, вчені безперервно контролювали рівень активності собак за допомогою віддаленого хмарного нашийника протягом тижня.

Виявилося, що в рівні кортизолу у волоссі собак і людини спостерігалося відповідність і в літній, і в зимовий час. При цьому, спостереження було вірним для собак з будь-яким типом характеру. Крім того, рівні активності тварин ніяк не впливали на вміст кортизолу.

Чому це відбувається, вчені поки не знають.

Також, за допомогою нюху собаки можуть відчувати напад епілепсії в людини.