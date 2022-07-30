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Сьогодні - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Легкими жертвами работоргівців зараз можуть стати українці, які змушені виїхати за кордон через війну, та внутрішні переселенці.
Сьогодні - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми Фото: afp.com

Дотримуйтеся порад, які підготувало МВС України, щоб працевлаштування на новому місті було безпечним:

▪️ Ніколи не віддавайте свій паспорт роботодавцю або іншим особам. 

▪️ Не погоджуйтеся на роботу, деталі якої ви не знаєте. 

▪️ Не довіряйте занадто привабливим умовам та пропозиціям.

▪️ Підписуйте лише ті документи, які розумієте.

▪️ Збережіть контакти посольства або консульських установ. 

112  -  номер лінії екстреної допомоги в ЄС.

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30 07 2022 16:55
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