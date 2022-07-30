Сьогодні - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Легкими жертвами работоргівців зараз можуть стати українці, які змушені виїхати за кордон через війну, та внутрішні переселенці.

Фото: afp.com

Дотримуйтеся порад, які підготувало МВС України, щоб працевлаштування на новому місті було безпечним: ▪️ Ніколи не віддавайте свій паспорт роботодавцю або іншим особам. ▪️ Не погоджуйтеся на роботу, деталі якої ви не знаєте. ▪️ Не довіряйте занадто привабливим умовам та пропозиціям. ▪️ Підписуйте лише ті документи, які розумієте. ▪️ Збережіть контакти посольства або консульських установ. 112 - номер лінії екстреної допомоги в ЄС.

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