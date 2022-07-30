CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛегкими жертвами работоргівців зараз можуть стати українці, які змушені виїхати за кордон через війну, та внутрішні переселенці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогодні - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
Фото: afp.com
Дотримуйтеся порад, які підготувало МВС України, щоб працевлаштування на новому місті було безпечним:
▪️ Ніколи не віддавайте свій паспорт роботодавцю або іншим особам.
▪️ Не погоджуйтеся на роботу, деталі якої ви не знаєте.
▪️ Не довіряйте занадто привабливим умовам та пропозиціям.
▪️ Підписуйте лише ті документи, які розумієте.
▪️ Збережіть контакти посольства або консульських установ.
112 - номер лінії екстреної допомоги в ЄС.
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