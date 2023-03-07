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ПОЛІТИКА

Соціальна мережа "Твітер" майже перестала боротися з проплаченою російською пропагандою – ЗМІ

07 березня 2023, 09:40
Соціальна мережа
Під скорочення потрапив практично увесь персонал, який займався модерацією.

Після того, як Twitter купив та очолив американський мільярдер Ілон Маск, російська пропаганда і дезінформація поширюються на цій платформі практично без будь-яких перешкод.

Про це йдеться у розслідуванні BBC.

Основна причина полягає в тому, що після скорочень у Twitter майже не залишилося співробітників, які займалися б модерацією, тобто відстежували нові публікації користувачів і перевіряли їх на предмет дезінформації.

Очоливши Twitter, Маск розпорядився звільнити близько половини із 7,5 тисяч співробітників, які працювали в компанії на момент угоди. Більшість свого існування соцмережа була фінансово збитковою, і Маск відразу заявив, що спробує знайти для неї нові джерела доходу і шляхи скорочення витрат.

Нинішні та колишні співробітники компанії, з якими поговорила журналістка BBC Маріанна Спрінг, вважають, що своїми змінами Маск завдав якості сервісу колосальної шкоди.

За їхніми словами, за останні місяці в соцмережі помітно почастішали випадки агресивної риторики, нападок тролів, розпалювання ненависті та мізогінії, а також у Twitter стало набагато більше пропаганди та інформаційних маніпуляцій від агентів іноземних держав, зокрема росії.

Це також підтвердили і фахівці Центру іноземної журналістики при Університеті Шеффілда у Великій Британії. Як приклад, вони вивчали словесні нападки на адресу самої Спрінг, яка регулярно отримує у Twitter образи від тролів за свої репортажі, що розкривають факти дезінформації. За останні місяці на адресу Спрінг стало приходити втричі більше образ, ніж раніше. Також Центр підтвердив збільшену інтенсивність харасменту в соцмережі.

TwitterМАСКпропаганда рф

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