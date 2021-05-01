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Співробітники Google створили профспілку для захисту своїх прав

До її складу наразі увійшли більше 200 осіб
Співробітники компанії Google Alphabet Inc створили профспілку для захисту своїх прав та дотримання етичних норм ведення бізнесу.
Співробітники Google створили профспілку для захисту своїх прав Фото: FRANCOIS LENOIR

 Лідери об’єднання вже заявили, що члени організації будуть платити внески, повідомляє "Економічна правда". Останні підуть на супутні витрати, юридичну підтримку та зарплати у випадку страйків. Окрім того, діяльність профспілки буде спрямована на захист прав працівників, справедливу оплату праці та боротьбу із дискримінацією. 

Наразі профспілка має на меті розбудовувати свою організацію та доєднатись до Об’єднання працівників зв’язку США. 

Створення об’єднання співробітників компанії відбувається на тлі виступів окремих працівників щодо умов роботи в Google. 

Зазначається, що це перша профспілка серед працівників технологічних компаній.

Нагадаєм, що дослідницю штучного інтелекту звільнили з Google після звинувачення компанії в упередженості

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05 01 2021 17:35
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