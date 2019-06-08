Споживання темного (гіркого) шоколаду вчені пов'язали зі зменшенням симптомів депресії

Споживання темного (гіркого) шоколаду (вміст какао-бобів - вище 45 відсотків) корелює зі зменшенням симптомів депресії, свідчать результати першого переконливого наукового дослідження на великій вибірці.

Серед тих, хто повідомив про споживання темного шоколаду, ризик виявити симптоми, характерні для депресії, на 70 відсотків нижчий, ніж серед тих, хто не куштував шоколад взагалі. Для інших видів шоколаду ніякого зв'язку виявити не вдалося, повідомляє "Громадське" з посиланням на дослідження.

Корисні властивості какао-бобів, з яких виробляється шоколад, пояснюються великою концентрацією флавонолів, які відомі своїми антиоксидантними властивостями. Тому споживання шоколаду (а особливо темного - з більшим вмістом флавонолів із какао-бобів) пов'язують із поліпшенням обміну речовин в організмі. Також лікарі вказують і на користь шоколаду для імунітету, здоров'я судин і роботи головного мозку. Останнє також пояснює і те, чому шоколад рекомендують їсти для підвищення настрою, а особливо - при депресії і для її профілактики.

Однак переконливих наукових досліджень, що показують зв'язок між споживанням шоколаду і зменшенням симптомів депресії, дотепер не проводилося. Виправити це вирішили вчені під керівництвом Сари Джексон з Університетського коледжу в Лондоні.

Вони проаналізували дані про 13626 американців старше 20 років: для кожного з них були доступні дані про харчування протягом двох добових періодів із різницею в 3-10 днів. Із початкової вибірки у понад 20 тисяч людей виключили тих, хто страждає діабетом, а також людей із низьким індексом маси тіла.

З даних про харчування вчені виділили інформацію про споживання шоколаду (зокрема, темного), а симптоми депресії оцінили за стандартизованим опитувальником. При оцінці кореляції між споживанням шоколаду і депресією дослідники врахували побічні змінні: демографічні чинники (стать, вік, освіта), вага, наявність хронічних захворювань і спосіб життя (куріння, споживання алкоголю).

Серед усіх учасників 11,1 відсотка (1 332 людей) повідомили про споживання шоколаду в рамках двох добових періодів: серед них 148 людей їли темний шоколад. З урахуванням побічних змінних зв'язку між споживанням шоколаду взагалі і зменшенням симптомів депресії виявити не вдалося, при цьому темний шоколад був пов'язаний зі зменшенням симптомів на 70 відсотків в порівнянні з тими, хто не їв шоколад взагалі. Кореляція також зберігалася, коли у моделі для її оцінки враховувалося споживання цукру.

Таким чином, автори отримали перший статистично значущий доказ зв'язку між споживанням темного шоколаду і зменшенням симптомів депресії на великій вибірці. При цьому слід уточнити, що поки що можна говорити лише про кореляцію: для встановлення характеру такого зв'язку, необхідно провести додаткові дослідження.

Нагадаємо, що близько тонни шоколаду вилилося на вулицю через переповненість резервуару для його зберігання на шоколадній фабриці західнонімецького міста Вестеннен.