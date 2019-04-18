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Справа Гандзюк: підозрюваному Павловському змінили статтю звинувачення

Засідання про продовження запобіжного заходу перенесли на завтра
Шевченківський райсуд Києва переніс розгляд запобіжного заходу для Ігоря Павловського, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, на завтра, 19 квітня, на 11:00.
Справа Гандзюк: підозрюваному Павловському змінили статтю звинувачення Фото: з вільних джерел

Таке рішення суддя ухвалила після того, як адвокати Павловського заявили, що він у лікарні. У зв'язку з цим підозрюваного не доправили на засідання. Адвокат Максим Болдін заявив, що його підзахисному потрібна операція, інакше він може стати інвалідом першої групи. Тому захист клопотатиме про звільнення Павловського з-під варти. Про це повідомляє LB.ua.

Зазначимо, що засідання перенесли вдруге. Учора Павловського теж не змогли доправити в суд, крім того, на засідання не з'явився прокурор.

Сьогодні прокурор ГПУ Дмитро Боян повідомив, що Павловському змінили підозру: замість "Організації вбивства" його дії перекваліфіковано на ст. 396 КК "Приховування злочину".

31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

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18 04 2019 15:19
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