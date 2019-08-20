Справа голови ОАСК Вовка: двоє членів Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента

Чи отримали вони там певні вказівки саме щодо розгляду клопотань перед сьогоднішнім засіданням ВРП - невідомо

Двоє членів Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха і Андрій Овсієнко відвідували Офіс президента перед сьогоднішнім засіданням ВРП, на якому розглянуть питання про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка.

Громадський активіст Роман Ратушний зазначив, що Овсієнка та Говоруху 15 серпня помітили в Офісі президента, інформує LB.ua.

"Це не просто члени ВРП, а доповідачі на засіданні ВРП з розгляду клопотань про усунення Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка і Івана Шепітка від правосуддя", - написав Ратушний.

Активіст також поставив під сумнів питання про правдивість інформації, що цих людей запрошували саме до голови АП Андрія Богдана. "Чи правда, що там вони отримали певні вказівки саме з розгляду цих клопотань? Чи правда, що Богдан дав зрозуміти, що відсторонення від правосуддя настільки важливих суддів - справа не БОГДАНоугодна?" - додав він.

Нагадаємо, голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк переконаний, що справу проти нього відкрито через помсту з боку керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Раніше національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

За твердженнями НАБУ, записані розмови відбувались між суддями ОАСК та іншими особами, ймовірно причетними до злочину.

Напередодні Генп рокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За версією слідства, судді ухвалювали в ручному режимі рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших членів попри те, що начебто оголошували якісь конкурси на ці посади. Також зафіксовано багато інших ознак втручання інших органів державної влади в роботу суддів. Цим фактам ще нададуть правову оцінку.