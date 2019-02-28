Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США: ми сподівались на угоду, але КНДР виявилась неготовою

Кім Чен Ин пообіцяв Трампу, що КНДР більше не проводитимуть ракетних випробувань
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США сподівалися підписати угоду з КНДР за підсумками другого саміту між лідерами обох країн у В’єтнамі, але Північна Корея була до цього неготовою.
США: ми сподівались на угоду, але КНДР виявилась неготовою Фото: apnews.com

Про це він заявив на прес-конференції у Ханої після раптового завчасного заверешення саміту, який закінчвся без домовленостей, повідомляє "Європейська правда".

Помпео заявив, що "ми просили його (Кіма - Ред.) зробити більше, але він не був до цього готовий".

Президент Трамп пояснив, що КНДР висловила готовність до денуклеризації, але "не у всіх областях, про які говорять США". Він не став детально говорити про бачення Кіма щодо зниження ядерної загрози.

Разом з Тим Кім пообіцяв Трампу, що КНДР більше не проводитимуть ракетних випробувань.

Ще одним каменем спотикання для укладання угоди стали санкції. За словами Трампа, Пхеньян хоче повного зняття обмежень, але США не можуть на це піти. Трамп підтвердив, що санкції проти КНДР залишаються в силі.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Кім Чен Ина почалася 27 лютого у В'єтнамі. Кім Чен Ин заявив, що США і КНДР подолали перешкоди.

Також, президент США Дональд Трамп заявив, що провів чудову зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2019 09:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.