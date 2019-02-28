США: ми сподівались на угоду, але КНДР виявилась неготовою
Про це він заявив на прес-конференції у Ханої після раптового завчасного заверешення саміту, який закінчвся без домовленостей, повідомляє "Європейська правда".
Помпео заявив, що "ми просили його (Кіма - Ред.) зробити більше, але він не був до цього готовий".
Президент Трамп пояснив, що КНДР висловила готовність до денуклеризації, але "не у всіх областях, про які говорять США". Він не став детально говорити про бачення Кіма щодо зниження ядерної загрози.
Разом з Тим Кім пообіцяв Трампу, що КНДР більше не проводитимуть ракетних випробувань.
Ще одним каменем спотикання для укладання угоди стали санкції. За словами Трампа, Пхеньян хоче повного зняття обмежень, але США не можуть на це піти. Трамп підтвердив, що санкції проти КНДР залишаються в силі.
Нагадаємо, зустріч Трампа і Кім Чен Ина почалася 27 лютого у В'єтнамі. Кім Чен Ин заявив, що США і КНДР подолали перешкоди.
Також, президент США Дональд Трамп заявив, що провів чудову зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
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