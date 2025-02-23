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ПОЛІТИКА

США очікують підписання угоди з Україною про рідкісноземельні копалини наступного тижня

23 лютого 2025, 21:01
США очікують підписання угоди з Україною про рідкісноземельні копалини наступного тижня
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
За словами Віткоффа, це має відбутись наступного тижня.

Спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф очікує підписання угоди про рідкісноземельні копалини наступного тижня.

В етері CNN він заявив, що Дональд Трамп "відправив меседж" президенту Володимиру Зеленському, після чого він вже "не вагається" щодо угоди.

"Я думаю, що є причина, чому він не вагається. Це тому, що він розуміє, що ми зробили дуже багато, і ця угода має бути підписана. І я думаю, що ви побачите її підписаною наступного тижня", — заявив він.

Віткофф також заявив, що США нібито профінансували більшу частину допомоги Україні, у той час як європейці — меншу. І, за його словами, Європа мала домовленості про повернення коштів, чого не було в адміністрації колишнього президента Джо Байдена.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз до України пілотний проєкт угоди, яку Вашингтон очікував підписати негайно. Однак президент Володимир Зеленський відмовився, заявивши, що документ не містить необхідних гарантій безпеки та не передбачає справедливого розподілу прибутків від видобутку.

Раніше екс-президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна "по суті, погодилася" передати Вашингтону рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів в обмін на військову допомогу. За словами Зеленського, у проєкті угоди було чітко прописано, що 50% доходів від видобутку має передаватися США.

Після відмови Києва підписати документ Вашингтон посилив вимоги. За даними The New York Times, оновлений проєкт передбачає передачу США вже 100% доходів від природних ресурсів, включно з корисними копалинами, нафтою, газом, а також доходів від портів та іншої інфраструктури.

Україна відмовилася від пропозиції США створити спеціальний фонд у розмірі 500 мільярдів доларів, який мав би стати частиною угоди про передачу Вашингтону частки в українських мінеральних ресурсах.

СШАкорисні копалинивійнаугодаВолодимир Зеленський

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