США перехопили два російських Ту-95 біля Аляски

Американські винищувачі перехопили два російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 біля Аляски.

Про це повідомило командування аерокосмічної оборони Північної Америки.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки в регіоні Аляски (NORAD) виявило, відстежило, ідентифікувало і перехопило два російські літаки, що наблизилися та діяли біля зони відповідальності протиповітряної оборони Аляски, йдеться на сайті.

Мова йде про російські бомбардувальники Ту-95, які залишалися в міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади.

В командуванні повідомили, що такі польоти відбуваються регулярно та не розглядаються як загроза чи провокаційні дії.

Відтоді, як росія відновила регулярні польоти дальньої авіації у 2007 році, NORAD фіксує в середньому шість-сім перехоплень російських військових літаків кожного року.