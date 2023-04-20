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США перехопили два російських Ту-95 біля Аляски

20 квітня 2023, 09:55
США перехопили два російських Ту-95 біля Аляски
Фото: Вадим Савицький
Американські винищувачі перехопили два російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 біля Аляски.

Про це повідомило командування аерокосмічної оборони Північної Америки.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки в регіоні Аляски (NORAD) виявило, відстежило, ідентифікувало і перехопило два російські літаки, що наблизилися та діяли біля зони відповідальності протиповітряної оборони Аляски, йдеться на сайті. 

Мова йде про російські бомбардувальники Ту-95, які залишалися в міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади. 

В командуванні повідомили, що такі польоти відбуваються регулярно та не розглядаються як загроза чи провокаційні дії.

Відтоді, як росія відновила регулярні польоти дальньої авіації у 2007 році, NORAD фіксує в середньому шість-сім перехоплень російських військових літаків кожного року.

Аляскату-95

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