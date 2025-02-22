США подали проєкт резолюції ООН щодо війни в Україні

В резолюції відсутнє слово "війна" і не вказується агресор.

Сполучені штати зареєстрували у Генеральній асамблеї ООН свій проєкт резолюції до річниці вторгнення росії в Україну, де відсутнє слово "війна", а також немає вказівки на агресора.

Про це інформує агенція Reuters.

В проєкті висловлюється жаль щодо втрат життів у "російсько-українському конфлікті".

Проєкт містить нагадування, що "головною метою ООН є підтримання міжнародного миру та безпеки та мирне вирішення диспутів" і заклик "швидко покінчити з конфліктом та встановити тривалий мир між росією та Україною".

Резолюція дуже коротка, адже складається всього з трьох абзаців.

В цей понеділок документ конкуруватиме за ухвалення з версією, запропонованою Україною і країнами ЄС, де чітко йдеться про російські злочини проти міжнародного права.

Видання додає, що росія хоче внести до резолюції поправку, в якій йтиметься про "завершення конфлікту шляхом вирішення його глибинних причин" - пропагандитський штамп, який вживається кремлем.

Представник росії в ООН заявив, що в разі врахування поправки росія голосуватиме за американську резолюцію.

Вчора у США ще не ухвалили рішення щодо того, чи підтримати в ООН резолюцію щодо України.

А ще раніше стало відомо, що США вперше відмовляються підтримати резолюцію ООН щодо України.