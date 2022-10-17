США посилять санкції проти Ірану через продаж росії ракет - ЗМІ

Ймовірно, до них увійдуть економічні обмеження і заходи експортного контролю, що будуть спрямовані проти третіх сторін, які допомагають Тегерану й москві

Сполучені Штати мають намір посилити санкції проти Ірану за допомогу росії у повномасштабній війні в Україні після повідомлень про те, що Тегеран планує відправити москві ракети для використання на полі бою.

Про це пише Politico з посиланням на чиновника адміністрації президента США.

"Ми абсолютно точно збираємося накласти санкції на будь-кого, хто допомагає іранцям допомагати росіянам вбивати українців", - сказав співрозмовник видання на умовах анонімності.

Чиновник додав, що адміністрація Джо Байдена в минулому розголошувала інформацію про продаж Іраном зброї до росії та давала зрозуміти, що це призведе до санкцій.

Він відмовився говорити про конкретні санкції, але, ймовірно, до них увійдуть економічні обмеження і заходи експортного контролю, що будуть спрямовані проти третіх сторін, які допомагають Тегерану й москві.