НОВИНИЙмовірно, до них увійдуть економічні обмеження і заходи експортного контролю, що будуть спрямовані проти третіх сторін, які допомагають Тегерану й москвіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США посилять санкції проти Ірану через продаж росії ракет - ЗМІ
Фото з вільного доступу
Сполучені Штати мають намір посилити санкції проти Ірану за допомогу росії у повномасштабній війні в Україні після повідомлень про те, що Тегеран планує відправити москві ракети для використання на полі бою.
Про це пише Politico з посиланням на чиновника адміністрації президента США.
"Ми абсолютно точно збираємося накласти санкції на будь-кого, хто допомагає іранцям допомагати росіянам вбивати українців", - сказав співрозмовник видання на умовах анонімності.
Чиновник додав, що адміністрація Джо Байдена в минулому розголошувала інформацію про продаж Іраном зброї до росії та давала зрозуміти, що це призведе до санкцій.
Він відмовився говорити про конкретні санкції, але, ймовірно, до них увійдуть економічні обмеження і заходи експортного контролю, що будуть спрямовані проти третіх сторін, які допомагають Тегерану й москві.
Напередодні газета The Washington Post повідомила, що Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу "земля-земля".
Раніше повідомлялося, що у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили у понеділок, що Тегеран не передавав росії безпілотники для використання у війні проти України.
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17 10 2022 20:34 МЕДІА
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