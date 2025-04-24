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ПОЛІТИКА

США розглядають зниження мит на китайські товари до 50–65% — WSJ

24 квітня 2025, 12:07
США розглядають зниження мит на китайські товари до 50–65% — WSJ
Дональд Трамп досі не ухвалив остаточного рішення про зниження мит, дискусії тривають.

У Білому домі США розглядають варіант зниження мит на китайські товари до 50—65% з нинішніх 145%. У такий спосіб Вашингтон спробує зменшити торговельну напругу, яка виникла після введених президентом Дональдом Трампом мит.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Однак американські посадовці пропонують багаторівневий підхід. Наприклад, запровадити 35% мито для товарів, які США не вважають загрозою національній безпеці, і щонайменше 100% зборів для товарів, які підпадають під стратегічні інтереси Вашингтону.

Дональд Трамп досі не ухвалив остаточного рішення про зниження мит, дискусії тривають, а на столі є кілька варіантів. Як зазначав міністр фінансів США Скотт Бессент, Трамп не пропонував США в односторонньому порядку знімати мита з Китаю і він чекає "взаємності".

Китай вже сигналізував про те, що відкритий для торговельних переговорів зі США, хоч попередив, що не буде вести перемовини в умовах постійних погроз з боку Білого дому.

Та навіть якщо Трамп знизить деякі мита на китайський імпорт вдвічі, то американські ринки все одно будуть майже закриті для багатьох китайських виробників електричних товарів та іншої продукції.

Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив про введення 10%-вого мита на всі країни і підвищених тарифів для окремих країн. Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів.

СШАКитайДональд Трампмита

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