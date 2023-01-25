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ПОЛІТИКА

США відправлять Україні 31 танк Abrams на $400 млн – Bloomberg

25 січня 2023, 17:19
США відправлять Україні 31 танк Abrams на $400 млн – Bloomberg
Фото: Google
Адміністрація президента США Джо Байдена надішле Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю 400 мільйонів доларів.

Про це повідомив журналіст агентства Bloomberg Джордан Фабіан із посиланням на два джерела.

Ця інформація перегукується з даними видання Politico, яке повідомило, що Сполучені Штати готуються передати 30 танків Abrams.

Президент США Джо Байден у середу виступить у Білому домі о 19:00 за київським часом з промовою щодо продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Наразі не відомо, що скаже американський президент у своєму виступі, але примітно, що він відбудеться після оголошення Берліна про поставку Україні танків Leopard 2.

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2

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