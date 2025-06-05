США вважають, що Україна уразила менше російських літаків – Reuters

Таку оцінку надали американські посадовці.

Сполучені Штати оцінюють, що внаслідок масштабної атаки безпілотників на вихідних Україна знищила до 10 російських бойових літаків, а загалом було уражено до 20.

Про це повідомили Reuters два американські чиновники. Це приблизно вдвічі менше, ніж заявив президент України Володимир Зеленський.

Попри це, американські посадовці назвали атаку вкрай значущою. Один із них застеріг, що вона може підштовхнути москву до набагато жорсткішої позиції на переговорах про завершення війни.

Президент росії владімір путін у телефонній розмові в середу повідомив президенту США Дональду Трампу, що москва змушена буде відповісти на цю атаку. Про це Трамп написав у дописі на своїй платформі в соцмережах.

Трамп додав, що це була «добра розмова, але не така, яка призведе до негайного миру».

Україна повідомила, що в рамках операції під кодовою назвою "Павутина" завдала ударів по чотирьох авіабазах на території росії, використавши 117 безпілотників, запущених із контейнерів поблизу цілей. У середу Київ оприлюднив відео, на якому його дрони уражають російські стратегічні бомбардувальники, а також сідають на куполоподібні антени двох літаків-розвідників А-50 — таких у російському флоті є лише кілька одиниць.

Два американські чиновники, які надали коментарі на умовах анонімності, оцінили, що Україна знищила приблизно 10 літаків, а загалом уразила до 20.

Це набагато менше, ніж заявив Володимир Зеленський на брифінгу в Києві раніше того ж дня: за його словами, половина з 41 враженого російського літака зазнала пошкоджень, які не підлягають ремонту.

У Вашингтоні зазначили, що Україна не попереджала Сполучені Штати про майбутню операцію. Те саме Дональд Трамп, за словами помічника путіна Юрія Ушакова, повторив під час телефонної розмови двох лідерів.

Служба безпеки України заявила, що операція завдала росії збитків на суму близько 7 мільярдів доларів, а 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних авіабазах були уражені.

Комерційні супутникові знімки, зроблені після атаки, за словами експертів, свідчать про пошкодження російських важких бомбардувальників Ту-95 і Ту-22М — надзвукових далекобійних літаків, які москва використовує для ракетних ударів по Україні.

Міністерство оборони росії визнало, що українські безпілотники атакували аеродроми в Мурманській, Іркутській, Івановській, Рязанській і Амурській областях. За твердженням МО рф, атаки в Івановській, Рязанській і Амурській областях були відбиті, однак у Мурманській та Іркутській кілька літаків загорілися.

Цей удар став значним моральним піднесенням для України після кількох місяців невпинного російського тиску на фронті та потужних ударів ракетами й дронами з боку москви.

Він також продемонстрував, що Київ, попри труднощі зі стримуванням російського наступу, здатен завдавати глибоких ударів по території росії — на відстані до 4300 кілометрів від лінії фронту.

Впливові російські військові блогери звинуватили владу, зокрема командування військово-космічних сил, у халатності та самозаспокоєнні, які дозволили атаки на стратегічні ядерні бомбардувальники.

Спецпредставник Трампа в Україні заявив, що ризик ескалації "стрімко зростає", особливо з огляду на те, що Київ вдарив по одному з компонентів російської «ядерної тріади» — системи стратегічної зброї на суші, в повітрі та на морі.