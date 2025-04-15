США заблокували заяву G7 про засудження удару по Сумах – Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила союзникам по G7, що не може підписати заяву із засудженням атаки.

Сполучені Штати Америки заявили, що не підтримають заяву G7, у якій засуджується удар російською федерацію по українському місту Суми.

Про це повідомляє Bloomberg.

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила союзникам по G7, що не може підписати заяву із засудженням атаки, оскільки "працює над збереженням простору для мирних переговорів", за словами людей, знайомих з дипломатичним листуванням.

Канада, яка цього року головує в G7, повідомила союзникам, що без схвалення з боку США спільну заяву випустити неможливо, відзначили співрозмовники агентства.

У заяві G7 планували оголосити, що удар по Сумах є доказом того, що росія сповнена рішучості продовжувати війну.

Після атаки рф на Суми майже 50 країн і міжнародних організацій виступили на підтримку України, заявив Володимир Зеленський у понеділок у своєму щоденному зверненні.

Удар росії по Сумах стався через два дні після того, як владімір путін майже п'ять годин зустрічався зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі, щоб обговорити припинення вогню в Україні.

Унаслідок кількох ракетних ударів по Сумах 13 квітня кількість поранених зросла до 125 людей, з них — 18 дітей та 107 дорослих, ще 35 жителів загинули, інформує пресслужба Сумської міської ради.

Кабінет міністрів погодив звільнення Володимира Артюха з посади начальника Сумської обласної військової адміністрації.

Уряд також погодив призначення Олега Григорова на посаду голови Сумської ОВА. Очікуються укази президента Володимира Зеленського щодо звільнення Артюха та призначення Григорова.

Раніше ми писали, що ракетний удар росії по Сумах у Вербну неділю підкреслив, наскільки мало прогресу робить президент США Дональд Трамп для припинення війни, яку, як він стверджував, може швидко завершити. Європейські лідери негайно засудили російську атаку. Натомість Трамп назвав її "помилкою".